西國小海豚擱淺 遭人類活生生玩死
西班牙莫哈卡爾（Mojacar）海灘傳出小海豚遭遊客「玩死」事件，當地動物保護組織「Equinac」表示，人類的自私讓海豚承受龐大的痛苦與壓力，導致了悲劇的發生。
根據英國《都市報》（Metro）報導，一隻海豚寶寶上周五和母親走失，在西班牙南部海灘擱淺，遊客發現後，紛紛上前撫摸、擁抱海豚，並拍下紀念照，但過程中有人不慎堵住牠的呼吸氣孔，動保人員趕至現場時，小海豚已被「玩死」。
當地保護野生海洋動植物的團體「Equinac」在臉書分享事件，指海豚在失去母親當下，被一大群人類興奮包圍，內心受到嚴重驚嚇，導致心肺衰竭而亡，痛批「人類是最不理性的生物」，
(中時電子報)
文章來源：metro
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