中市孔廟83歲高齡志工 奉獻逾10年

張更新為孔廟志工隊創隊成員之一，10年來服務時數超過1500小時！（陳世宗翻攝）

吳賴秋玉是資深志工，志工服務年資已逾16年。（陳世宗翻攝）

台中市孔廟自96年成立志工隊以來，除提供櫃台諮詢外，在祭孔活動、祈福儀式及忠烈祠春秋祭國殤典禮等，皆可見志工熱心服務的身影，其中還包括2位服務超過10年的83歲銀髮志工張更新及吳賴秋玉。民政局表示，他們是年輕志工的表率，尤其台中明年將舉辦世界花卉博覽會，期盼更多人學習其服務精神，加入志工行列。

孔廟表示，孔廟志工隊自96年成立，以「讓進入園區的民眾倍感尊榮、有家的感覺」為服務最高宗旨，服務志工有高達33.33%為65歲以上高齡志工，其中2位83歲銀髮志工張更新及吳賴秋玉，堪稱是志工的典範。

張更新為孔廟志工隊創隊成員之一，志工隊96年成立之初即到所值勤，見證孔廟的創新與進步，10年來服務時數超過1,500小時，身體硬朗的他，每週五騎著摩托車，精神飽滿的出現在孔廟的身影，是熱心、穩重的象徵。

吳賴秋玉是資深志工，志工服務年資已逾16年，服務機關遍及國軍總醫院、台中醫院、經發局及孔廟等，熱心、親切的招呼與導引，讓每位參訪民眾印象深刻。

民政局表示，2位銀髮志工自96年加入孔廟志工隊，10年來風雨無阻、不分寒暑的服務參訪民眾，他們每週依班到勤3小時，並機動支援各項活動，尤其各項研習及參訪從不缺席，熱誠與毅力不僅令人感佩，堪稱是年輕志工的表率。台中市明年將舉辦2018世界花卉博覽會，期盼更多民眾學習高齡志工的服務精神，響應志工首都願景。

(中時)