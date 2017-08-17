國民黨南投黨部抨施政 民進黨：堅持對的事

國民黨南投縣黨部與立委許淑華、馬文君今天上午召開「民進黨失政大公開」座談會，指執政黨執意施行一例一休、前瞻計畫、宗教團體法等有爭議政策，悖離民意。民進黨南投縣黨部下午一點多以新聞稿正式回應，指蔡政府持續改革，國民黨立場反覆沒有資格批評！

其回應新聞稿全文如下：

民進黨南投縣黨部表示，民進黨在去年520上台一年多以來，成立追討黨產委員會目前正在努力將不公義的黨產討回全民使用，年金改革是馬英九政府敢說但是不敢做的，司法改革會議也持續在進行，轉型正義是將過去國民黨黨國思想的檢討，這些都被既得利益者罵甚至到處陳抗，但是民進黨政府認為對的事情一定要堅持。

曾琮愷表示，當初一例一休法案推出，國民黨還主張二例，現在還有資格拿出來講，至於一例一休的法案修正，目前民進黨黨團已經在研擬，所以歡迎民眾對一例一休有想法的可以找執政黨立委討論。

前瞻基礎建設計畫，是針對台灣水資源、城鄉發展平衡所提出來的，目前前瞻基礎建設條例才剛通過，目前許多項目各縣市還在提報彙整，比起馬英九政府「愛台12建設」，總預算達到3兆9900億元，完全沒有看到成效，前瞻基礎建設是由下而上提案，更貼近地方需求，但是也要自己拿出可行提案，很遺憾南投縣政府不努力準備，整天只會打政治口水，最後傷害的還是南投縣民，立委蔡培慧、林靜儀已經主動在規劃南投的前瞻基礎建設，本來是縣府該做的，結果卻變成執政黨立委在做。

最後，有關外界盛傳的「宗教團體法」草案最初就是在104年6月18日由內政部擬具送交行政院通過，並函請立法院審議，但在新政府上台後，該草案已於105年6月23日經行政院函請立法院即刻撤回了，由於該草案係為國民黨政府時期之內政部所擬定的，並未與各宗教團體進行過良好的溝通。因為民進黨政府相當尊重宗教自由及宗教組織自由，而馬文君委員也一再宣稱政府沒必要訂定法律規範，來妨礙宗教自由發展。因此，針對宗教自由發展之議題，民進黨南投縣黨部也要請教馬立委，為何當初貴黨政府卻要制定該草案來妨礙宗教自由發展？為何貴黨政府張善政院長還在任時卻不撤回此案，要留給民進黨政府來解決？

(中時)