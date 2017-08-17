詐騙氾濫 柬國警方：本月已逮捕4百名台陸籍嫌犯
據路透社（Reuters）報導，電信詐騙案層出不窮，柬埔寨警方今日向媒體宣布，單單這個月，他們就已破獲並逮捕約400名來自大陸和台灣籍詐騙嫌疑犯，他們的犯罪目標，則全部鎖定中國大陸的民眾。隨著電信科技和網路愈來愈發達，此類利用人類的貪婪心態，使用利誘、恐嚇和偽裝的手段，造成大陸民眾每年數十億人民幣的經濟損失，也讓台灣因此醜聞，多次躍上國際版面。
柬埔寨警方指出，本月月初，在暹粒省（Siem Reap）逮捕151名大陸和3名台灣詐騙嫌犯後，又在本週三，在金邊市（Phnom Penh）逮捕225名大陸籍的詐騙嫌犯，但柬國警方在逮捕嫌犯後，多數的處理態度都是選擇將犯人引渡至中國大陸受審，可因為柬埔寨和台灣關係不睦，加上承認一中原則之下，往往也將台籍嫌犯一併移送大陸受審。據統計，這一年來光是電信詐騙嫌犯，移送大陸的人數就多達600多人，也突顯此一犯罪的氾濫程度。
(中時電子報)
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