印度媒體公布班公湖巡邏照 稱「成功防禦邊境」
印度和中國在錫金段邊界對峙仍未有解答之際，雙方15日在喀什米爾邦的拉達克地區的另一段邊界再次發生衝突，兩國士兵互相丟擲石頭和以鐵棍攻擊，釀成雙方數名士兵受傷，最後雙方退回各自區域沒讓衝突升級，印度媒體不久後則是公布了這起衝突負責巡邏班公湖邊界士兵的照片，稱這次「成功防禦邊境」。
據《印度快報》報導，中印雙方15日清晨在喀什米爾邦拉達克地區 （Ladakh）邊界班公湖附近發生小規模衝突，是因為中國士兵闖入了印度的邊界，隨後雙方互丟石頭也有士兵手持鐵棍互毆，最後情勢得到控制，雙方手持警告標語撤出衝突地區，而報導稱此舉雖沒有發射一顆子彈，但是印軍成功防禦了邊境，更發布了一組印度軍方在衝突前線附近巡邏、揮舞國旗的照片。
而且實際上這次發布的這組照片是在拉達克山谷的丘舒爾（Chushul）附近，距離昨日發生衝突的區域還有59公里遠，報導也稱昨天的衝突雙方在班公湖中的船隻也發生了衝突，目前在橫跨中印邊界的班公湖有三分之二由中國控制，剩下三分之一由印度控制。
印度軍方拒絕對這起衝突回應，中國外交發言人華春瑩則在16日晚間表示，不了解具體情況，不過強調中國邊防人員一直都在中方一側巡邏執勤。
(中時電子報)
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