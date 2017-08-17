入珠30顆...GACKT牛仔褲襠竟爆裂

Gackt近來醜聞頻傳。(圖／翻攝自Gackt微博)

Gackt曬出褲襠爆裂照。(圖／翻攝自Gackt微博)

日本視覺系歌手Gackt近來醜聞頻傳，性生活也隨之爆出，不僅遭控強暴酒店妹，還擁有「性奴隸組織」，愛秀身材的他，為展雄風入珠30顆，日前他更PO出褲襠爆裂照，該邊全都露，令人瞠目結舌。

Gackt日前到歐洲旅遊，在愛沙尼亞海岸邊騎馬，不過因為馬腹太寬大，讓他有劈腿騎馬感覺，騏到一半突然有撕裂聲，低頭查看才發現褲襠爆裂開來，讓他驚呼：「真的假的啊」，他也坦言沒有穿内褲，屁股夾了好幾次馬鞍，所幸當時沒有人在。

而他也把破裂褲襠照PO出，可看到有黑色內褲，該邊也外露，網友反虧不是沒穿內褲，還有人開玩笑說：「是那邊入珠太多顆才爆的嗎？」

(中時電子報)