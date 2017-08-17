文開詩社復社13年 鹿港公會堂舉辦社友聯展
「文開詩社」是由四方有志之士、熱愛古典詩詞同好所創立。2004年由鹿港才子施文炳老師於鹿港社區大學開設「漢學課程」，因學員反應積極熱烈，適逢具有百餘年歷史的文開書院重修竣工，獲德鹿港鎮公所支持同意後復社，今天起在鹿港公會堂舉辦社友聯展。
鹿港鎮長黃振彥表示，以「文開」為名，是紀念明末儒者沈光文，字文開，號斯庵，於荷據時期至臺灣從事教育工作，被譽為「開台文化之父」，為傳達繼承其理念精神及薪火傳承之意，故命名「文開書院」。
黃振彥表示，復社施文炳（1931-2014）。少時由父親教讀古籍，砥礪詩學。他17歲，寫下第一首七言絕句〈夜讀自勵〉，展露書生的雄心壯志。21歲，首次參加鹿港聯吟大會比賽，以〈尋梅〉一詩掄元，驚動詩壇。2005年，他以〈鹿港懷古〉一詩奪得第16屆金曲獎傳統暨藝術音樂最佳作詞人獎。他曾參與鹿港造鎮計畫，以「鹿港復興，古蹟為本」的理念，大力促成台灣古蹟列管，並呼籲古蹟的有效維護與利用。
「文開詩社」多年來推動課程，舉凡漢學、詩學、台灣文學、吟詩作對、國樂、書法等相關文化藝術。並於節慶舉辦各項文學活動，或是小型展覽，深入學園、深入社區，將鹿港百年來的文風繼續延續下去。
文起雲湧！鹿港鎮長黃振彥讚譽，「文開詩社」是鹿港文風鼎盛，人文薈萃之表率，復社傳承課程長達13年，長期推動漢學文化，希望此次展覽帶動鹿港文風及提倡詩學的普及與深入，結合各項才藝和作品，彙整詩社社員作品。
(中時)
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