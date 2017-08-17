《時來運轉》運彩報報之網球 蠻牛重返球王寶座 辛辛那提奪冠呼聲高
本週辛辛那提大師賽過後，當今世界球王將正式易主！目前世界第一是「英國希望」莫瑞(Andy Murray)，他從去年11月的年終總決賽奪冠之後就坐上球王寶座，累積積分來到7,750分，緊追在後的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)今年回春表現強勢、不負紅土之王的美名，先後拿下蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納公開賽、馬德里大師賽和法網4項紅土賽事冠軍，如今積分7,550排名第二。
納達爾與莫瑞尚有200分的積分差距，以大師賽層級的積分分布來看，至少要進入四強才可拿到超過200的積分(進入八強180分、四強360分)，雖然說莫瑞於本次辛辛那提大師賽提前宣布棄賽，但納達爾本屆成績未定，何以早早斷言納達爾即將重返球王寶座！？
這就要回到ATP積分的標準規則了，積分的計算期間是由近52周累積的分數做加總，而並非以年度為單位，因此上屆辛辛那提大師賽的亞軍莫瑞，在本週過後將會被無情的扣掉高達600分的積分，這也是為什麼排名第二的蠻牛，無論本屆表現如何，下周勢必會成為世界球王。
本屆辛辛那提大師賽第一種子納達爾，目前運彩冠軍賠率2.60倍最低，奪冠呼聲最高，許多當前世界頂尖好手不約而同在此項賽事缺席，連加拿大大師賽冠軍、賽前飽受看好的德國小將祖維瑞夫(Alexander Zverev)也遭淘汰，如此看來納達爾十分有機會拿到世界球王的同時，一併獲得本屆辛辛那提大師賽的冠軍。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。