《時來運轉》運彩報報之網球 蠻牛重返球王寶座 辛辛那提奪冠呼聲高

納達爾今年回春，先後拿下蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納公開賽、馬德里大師賽與法網4項紅土賽事冠軍。(美聯社資料照)

本週辛辛那提大師賽過後，當今世界球王將正式易主！目前世界第一是「英國希望」莫瑞(Andy Murray)，他從去年11月的年終總決賽奪冠之後就坐上球王寶座，累積積分來到7,750分，緊追在後的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)今年回春表現強勢、不負紅土之王的美名，先後拿下蒙地卡羅大師賽、巴塞隆納公開賽、馬德里大師賽和法網4項紅土賽事冠軍，如今積分7,550排名第二。

納達爾與莫瑞尚有200分的積分差距，以大師賽層級的積分分布來看，至少要進入四強才可拿到超過200的積分(進入八強180分、四強360分)，雖然說莫瑞於本次辛辛那提大師賽提前宣布棄賽，但納達爾本屆成績未定，何以早早斷言納達爾即將重返球王寶座！？

這就要回到ATP積分的標準規則了，積分的計算期間是由近52周累積的分數做加總，而並非以年度為單位，因此上屆辛辛那提大師賽的亞軍莫瑞，在本週過後將會被無情的扣掉高達600分的積分，這也是為什麼排名第二的蠻牛，無論本屆表現如何，下周勢必會成為世界球王。

本屆辛辛那提大師賽第一種子納達爾，目前運彩冠軍賠率2.60倍最低，奪冠呼聲最高，許多當前世界頂尖好手不約而同在此項賽事缺席，連加拿大大師賽冠軍、賽前飽受看好的德國小將祖維瑞夫(Alexander Zverev)也遭淘汰，如此看來納達爾十分有機會拿到世界球王的同時，一併獲得本屆辛辛那提大師賽的冠軍。

(中時電子報)