吃人不吐骨頭 兇鱷吞噬農民

圖為短吻鱷示意圖。(達志影像提供)

47歲巴西農夫Adilson de Oliveira兩周前失蹤，近日被法醫證實，被一條長達4公尺的短吻鱷吞入腹內。

根據英國每日鏡報報導，Adilson de Oliveira在巴西中北部托坎廷斯州一個農場工作，並在附近河岸旁紮營居住，失蹤消息傳出翌日，當地居民就獵殺一條4米長的黑鱷，法醫剖開鱷魚後，在肚內發現人的毛髮以及人類各部位骨頭，經過化驗後證實屬於Oliveira，警方相信他上月28日被黑鱷拖進水中吃掉。

維基百科資料顯示，黑鱷又名黑凱門鱷，是短吻鱷科黑鱷屬中的唯一物種，是短吻鱷科中體型最大且唯一可以致人於死地的兇猛鱷魚。主要分布於南美洲北部，棲居在各式各樣的濕地，包括河流、湖泊、沼澤及氾濫平原等。

(中時電子報)