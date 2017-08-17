南市警首次執行清樓專案 民眾以為「查戶口」

台南市警方上周執行史上首次清樓專案，有民眾誤解是查戶口死灰復燃。（警方提供）

警方的清樓專案以暫住性質高的大樓公寓聯合查察為主。（警方提供）

台南市警方針對大樓公寓等出入複雜之處，派員登門造訪大樓公寓民眾。（警方提供）

台南市警方已有多年未執行「查戶口」性質的「登門造訪」勤務，各警分局上周同步啟動台南市有史以來首次「清樓專案」，4人一組針對轄內大樓公寓查察暫住租屋人口，造成民眾「查戶口」誤解，警方解釋是令民眾居住安心的預防性訪查。

台南市刑大在7月的治安會報上提出掃毒策略，要求執行清查空屋、出租大樓公寓內的「列管治安人口」，立刻有警官想到新北市警方執行過的「清樓專案」，交代各基層分局如法炮製。

台南市各分局警力上周開始執行「清樓專案」，結合偵查隊與派出所組合警力，多人一組，以聯合查察的方式，造訪環境複雜的公寓大樓，敲門要求屋主出示身分資料。

清樓專案針對對象不只是「轄內治安列管人口」，而以「出入人口複雜、遷動頻繁之易犯罪場所」為目標，有一般民眾突然被警方登門造訪，質疑政府又重新開始侵探人民隱私。

「咦？又開始查戶口了嗎？」莫名被警員敲門盤查的民眾，以為廢除多年的戶口普查又死灰復燃，一問之下竟是從沒聽過的「清樓專案」，內心頗有微詞，得知大樓有治安顧慮人口出入，反而擔心住家環境安全。

警方解釋，清樓專案首次在台南實施，重點是要掌握流動治安顧慮人口，藉著聯合查察發揮「打草驚蛇」的預防作用，肅清隱藏性治安顧慮人口以及掃除色情、毒品等犯罪溫床場所之不法犯罪，維護民眾居住安心。

有基層警員擔心，現在網路流行「查水表」名詞，清樓專案的強制力薄弱，宣示性質大於實質意義，第一線執行的手法稍有不慎，可能就會遭民眾質疑法源依據何來。

(中時)