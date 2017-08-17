清樓專案無法源依據 執行技巧稍不慎易遭誤解
清樓專案在新北市行之有年，卻無法源依據，各縣市警局不太敢作，台南市近日起而效尤，出發點雖是淨化居住治安環境，但第一線的警員執行技巧稍有不慎，恐讓民眾產生誤解。
台灣過去「戶警合一」，才會有管區查戶口勤務，2008年廢除流動人口登記辦法後，「查戶口」名稱改為家戶訪查，對象從全民改為只針對治安顧慮人口。
新北市以往因為越區辦案件數多，才會藉清樓專案作聯合訪查，針對暫住性質的大樓公寓，作普遍性查訪。但清樓專案沒有法源依據，執行時恐怕得全憑警方的執勤技巧與手腕，才能避免民眾誤解。
對於警察登門盤查，若是治安顧慮人口，警方仍有警察法的法源依據可盤查，若是遇上「無記事人口」（無前科素行的一般民眾），當事人有拒絕開門的權利，甚至質疑警方作為違法。
警方表示，針對無記事人口，執勤警員可改以「為民服務、預防宣導」為主，但這樣的執行技巧，全賴查察人員機警的臨機應變。
(中時)
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