下台負責？ 中油董座陳金德：志在改革中油陋習

中油董事長陳金德接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪。(圖/Hit Fm電台提供)

面對外界要中油董事長陳金德為815大停電下台負責聲浪，陳金德上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪時表示，他不會迴避責任，但上任前他就知道中油跟包商關係太好，導致從以前到現在都沒按照SOP走，他的任務就是要改革陋習，對中油改造要全力以赴。對於疏失調查與懲處進度，他說整件事預計明天可還原事情真相。

外界質疑因為陳金德是高雄市長陳菊人馬保住官位，包括自家中常會都要他下台負責聲浪，陳金德回應，黨內聲音都聽到了，每個人有每個人立場，有每個人想法，他不會迴避責任，希望把事情做好事情，對長官有交代，不會迴避任何可能。

至於與巨路炒出互推責任問題，他表示不希望給外界有互推責任印象，等事情釐清之後，台電也提出賠償要求，會根據與承包商的合約再辦理。

(中時)