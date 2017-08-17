國際毒蛋問題蔓延 韓國進行全境養雞場檢查

毒雞蛋問題從歐洲蔓延至亞洲。南韓政府16日宣布銷毀全部有問題的雞蛋，並檢查全國千家以上的養雞場。南韓農林畜產食品部和食品醫藥品安全處17日表示，已有64個養雞場的雞蛋被驗出含有殺蟲劑「芬普尼」成分。

在全國1239個養雞場中，一般雞蛋場被驗出殺蟲劑成分含量超標的有4個，另外有60個環境友好養雞場的雞蛋被驗出含過量殺蟲劑。

農林畜產食品部已回收並銷毀25個環境友好型養雞場的雞蛋。至於符合標準的雞蛋，食品部將發行認證書。

(中時)