一拉就斷 大甲、大安芋得軟腐病

議員吳敏濟手拿得軟腐病芋頭，要求市府動用農發基金，協助芋農渡過難關。（陳淑娥攝）

大安及大甲芋頭得軟腐病，大安區農會總幹事蔡建宗（右三）前往芋田了解災情。（陳淑娥攝）

大甲與大安區為全台最大芋頭產區，今年軟腐病特別嚴重，在芋田中隨便一拉，芋頭就斷折而下，農民擔心慘賠紛紛叫苦連天，估計損失5成左右，議員吳敏濟17日要求市府動用農發基金，協助芋農渡過難關。

日前一群芋農向大安區農會總幹事蔡建宗反應，指芋田裡的芋頭隨便一拉，不知何故就斷折而下，個個心裡都在淌血，初估損失在5成左右，吳敏濟今日特邀台中農改場前往勘災。

病蟲害專家趙佳鴻指出，軟腐病雖是芋頭常見病蟲害，往年多從根部往上蔓延，是母芋帶菌遺傳結果，可以消毒芋苗防範；但今年則是由莖部往下進入根部，研判是存在土壤及水中的病菌所致，日前颱風吹折造成普遍傷口，加上天氣炎熱加速病情蔓延。

吳敏濟表示，大甲與大安二區芋頭栽種面積多達470公頃，為全台最大產區，無論是鮮芋或加工芋品質，都極受市場推崇，屬大宗高經濟價值作物，要求農業局展開勘災進行評估及統計，市府應動用農業發展基金，以補助芋農損失。

吳敏濟說，10、11月後芋頭進入盛產期，目前受災多為早芋，未來氣溫降低後，研判疫情應該會下降。為了避免病情蔓延，芋農損失擴大，農改場呼籲，一旦發現病情，芋農要忍痛搶收，保本最要緊，以免血本無歸。

(中時)