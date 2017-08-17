世大運做環保 回收廢寶特瓶再利用製毛毯助弱勢

寶特瓶造型的瓶蓋及廢液回收設施。（北市環保局提供）

2017台北市世大運將在8月19日盛大開幕，隨即展開為期12天的各項運動競賽。北市環保局指出，基於安全考量，世大運大會期間統一提供瓶裝水供參賽選手飲用，屆時將產生數以萬計的廢寶特瓶容器，為此特別與慈濟合作，於選手村營運期間所產生的廢寶特瓶，送至後端處理廠後，經由再利用製成毛毯，預計將可製成800條毛毯，提供予弱勢或中、低收入戶家庭使用。

為落實廢寶特瓶回收工作，環保局已於選手村基地A、B、C、D的地下室設置共4處廢寶特瓶回收存放空間，由慈濟志工定時收集、清運。此外，也於選手村D區設置廢寶特瓶回收區，現場擺放兩台新型的廢寶特瓶自動回收機外，也設置多座寶特瓶造型的瓶蓋及廢液回收設施，而且2台新型的廢寶特瓶自動回收機更是由晧揚環境科技有限公司所自行設計研發並免費提供，向各國友人展現我國落實資源回收的重視成果。

環保局指出，回收後的廢寶特瓶將經過分類、洗滌、去除標籤、壓縮成「寶特瓶磚」，再送到後端處理廠，經過人工篩選、粉碎，再清洗、懸浮去汙、脫水、細切等作業後，移至化纖廠製造再生紡織品，最後製成毛毯。

環保局表示，經研究顯示，每個寶特瓶有90%以上可進行回收再製成聚酯纖維，而每公斤的寶特瓶相當於0.8公升的原油，亦即採用寶特瓶回收再製成聚酯纖維，除可以降低寶特瓶廢棄物對環境的影響外，也能相對減少石油的消耗。

而且以回收廢寶特瓶製成聚酯纖維製程中所需消耗的能源，含原料、燃料、水、電等，相較於原油所生產的聚酯纖維的製程，節省將近80%的能源，回收廢寶特瓶每1公斤可降低0.042公斤的二氧化碳排放量。

環保局表示，經過多年的宣導、推廣，廢寶特瓶回收已經成了全民運動，保持地球美好的環境是大家的責任，世大運除了期望能締造各項運動比賽佳績外，也期將產生的廢寶特瓶透過再製毛毯之資源循環再利用方式，一方面關懷弱勢、二方面展現環保軟實力，以雙贏的理念共朝建立環保永續的綠色宜居城市邁進。

(中時)