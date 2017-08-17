林口人挺世大運 選手村外巨幅國旗飄揚
世大運周末登場，各國代表團陸續進駐位於新北市林口的選手村，也在陽台懸掛自家國旗，相當熱鬧，但選手村比照比賽場館，我國國旗不得出現，林口區公所、市議員為了幫我國選手加油，17日早上在選手村位處的文化一路與仁愛一路路口矗立起巨幅中華民國國旗看板，為我國選手加油、也歡迎各國選手來台。
林口區長朱思戎說，超過150個國家、1萬2000名選手參與世大運，為了增加我國在國際間的能見度，因此利用選手村旁的大型市政宣導看板，在世大運期間更換為我國國旗，除可激發民眾愛國心外，亦請大家一齊為台灣選手加油。
到選手村旁運動公園運動的民眾表示，這幾天經過選手村，都可看到各國代表團在陽台飄揚，我國身為主辦國，卻無法懸掛自家國旗，相當委屈，林口人一定要善盡地主優勢，為中華代表團加油。
(中時)
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