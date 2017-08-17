女排亞錦賽》中華不敵越南 第6名作收
菲律賓馬尼拉舉行的亞洲女排錦標賽17日落幕，中華隊在第5、6名次賽，無奈以23比25、22比25、23比25輸給越南，今年女排亞錦賽拿下第6名，中華隊接下來將趕回台灣，準備迎接21日開打的台北世大運女排賽事。
儘管這次女排亞錦賽沒法闖進4強，中華隊仍增加不少大賽經驗與團隊默契，藉以面對隨即登場的台北世大運，中華隊將以亞錦賽原班人馬出賽，預賽將先跟法國、捷克、哥倫比亞等隊交手，全力爭搶分組第1的有利席位。
中華女排隊在台北世大運的賽程如下：21日下午3點出戰法國、22日下午3點遭遇捷克、23日晚上6點碰上哥倫比亞，比賽場地都在台大綜合體育館，歡迎地主球迷踴躍買票進場替這批中華女將加油打氣。
(中時電子報)
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