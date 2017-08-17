新一代設計展 經濟部及教育部全額補助場地費

經濟部工業局主導的「新一代設計展」，每年是大專院校設計科系學生一較高下的盛事，不過因為參展的金錢負擔愈來愈重，讓許多學生卻步。民進黨立委蘇巧慧等人16日舉辦「新一代設計展探討公聽會」，教育部及經濟部承諾全額補助未來設計展的場地費用，大幅降低參展學生的負擔。

教育部調查，2017年參加「新一代設計展」的大專院校各參展校系當中，不乏平均每生須負擔3萬元以上的科系，平均每生負擔2萬元以上的科系更有12個。而從經費支出的整體分配來看，學生個人負擔高達70％，學校補助占15％，其他補助來源占7％，教育部更僅占8％。學生為了參展，荷包大失血。

16日上午，民進黨立委蘇巧慧、何欣純、吳思瑤共同舉辦「新一代設計展探討公聽會」，邀集台藝大、亞洲大學、雲科大、大同大學等設計類科系的學生，經濟部政務次長沈榮津、教育部政務次長姚立德、文化部文創司長陳悅宜、台創中心執行長宋同正等人，共同就「新一代設計展」各項問題提出探討。

蘇巧慧表示，她在今年6月設計展剛結束時在網路上進行問卷調查，請學生、老師、家長一起來填問卷，有效樣本超過1200多份，結果高達47％不滿意，滿意度才佔13％，其中最不滿意的項目有三個部分，一是成效不彰，二是學生的負擔過大，三是展場的空間不足。

立委吳思瑤指出，學生參加設計展，除了場租之外，後續常仍有場地佈置、宣傳及策展作品等費用要負擔，實在花太多錢了，突顯教育部門對於學生負擔經費過重的問題，缺乏積極協助作為。

雲科大學生林俞萍同學說，新一代設計展有相當多的問題，像是展場人數過多、空間不足，場地路線動線規畫有限等等，並且，目前新一代展場以學校作為畫分，使得展覽的重點似乎不是學生的畢業作品，而是要幫學校招生，另一方面，台創在舉辦新一代的過程中，會向政府、學生及校方收費，學生端也想想了解這些費用到底用在哪裡，希望這些項目能夠公布給大家知道。

經濟部沈榮津政次表示，設計讓產業提昇附加價值，可見設計對產業與經濟發展的重要性。現在的當務之急，是如何減輕學生在場地費用的負擔，經過他與教育部的協調，未來場地費打完7折之後，剩下的部分就由經濟部與教育部全額負擔。

蘇巧慧做出公聽會結論，教育部與經濟部已承諾，未來新一代設計展的場地費將全額由政府支出，學生不需再負擔高額場地費，未來委員們在立法院也會持續監督，要求相關政策務必落實。

(中時)