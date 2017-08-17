陳金德下台？立委趙天麟：還不到時候
中油董事長陳金德該不該為815全台大停電下台？立委趙天麟17日表示，他對陳金德的期待不是下台，而是展現他在高雄氣爆時的處理能力，好好整頓中油、解決問題，這才是他該負起的政治責任作為，現並不是他下台的時候。
趙天麟17日在高雄捷運美麗島站舉行「2017高雄樂活節」，被問到陳金德該不該下台，他認為，命運鎖鍊真得很巧合，高雄氣爆時，因中油隱匿資訊，某種程度導致悲劇發生，當時陳金德是高市府執政團隊，應有深深感受。
但現在角色互換，陳金德擔任中油董座，對於全台大停電，他第一時間沒能掌握好正確資訊，以中油這麼重要國營企業，大本營又是在高雄，他應該趁此機會整頓，如整頓沒效、他也沒能力解決，就是他不能再棧戀的時候。
(中時)
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