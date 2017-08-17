昔寫〈王妃〉〈看我72變〉 陳鎮川震驚宣布「寫詞玩夠了」
有「大牌推手」之稱，也是天后張惠妹經紀人的陳鎮川才華洋溢，除了旗下「源活娛樂」是不少成功演唱會指名合作的公司，他本人更是不少經典歌曲的幕後作詞人，如〈王妃〉、〈看我72變〉、〈靈魂的重量〉等，豈料今(17日)他在臉書宣告：「寫詞這件事你玩夠了」，疑打算退出作詞圈，改忙寫新書，引發外界討論。
陳鎮川稍早在臉書轉發小勞勃道尼在演了多次鋼鐵人後，「在事情變得尷尬前」，有意提出離開這個經典角色的新聞，使陳鎮川有同感，吐露最近有許多作詞邀約都沒交，或被他擋下拒絕，其實是因為他私下做了個決定，有意不再接這類工作，也為自己的作詞生涯提前劃下美好句點。
陳鎮川說，他一直覺得「文字和語言是有時代性的」，先前作詞時他總為融入年輕人想法，往往都得假想自己是個小夥子甚至是年輕妹妹，更說不希望未來作品被他人評論：「他的文字好像沒那麼新了⋯⋯」，他感謝過去給過他機會的同行或歌手，所寫的文字能被唱出，是他莫大榮幸，如今寫詞這件事他打算告一段落，轉而啟動寫書計畫，最後自嘲：「江朗才盡哪那麼多藉口」，好友則回：「你是最棒的！期待你的新書！」
(中時電子報)
關鍵字：陳鎮川
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