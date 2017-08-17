鼓山第二公有市場田町齋場 登錄為歷史建築
高雄鼓山第二公有市場去年4月原本要拆除，因接獲通報裡頭有日治時代史蹟「田町齋場（葬儀堂）」，暫予緩拆，市府17日召開古蹟歷史建築聚落審議會，確認田町齋場的文化價值，登錄為歷史建築，讓古蹟逃過被拆命運。
鼓山第二公有市場原訂去年4月6日拆除建物，但市府獲報，指裡頭有日治時代遺留的田町齋場，深具文化資產價值潛力，經協調後，當時予以緩拆，市府歷經專案小組現勘、討論、管理人陳述意見，今天正式召開古蹟歷史建築聚落審議會。
文資委員決議，田町齋場是台灣唯一留下來的葬儀堂建築，更曾是高雄地區重要人物及家屬舉行葬儀、軍人舉行告別式的場所，且建造物具表現地域風貌、建築史或技術史價值、地區性建造物特色，確認登錄為歷史建築。
高市文化局指出，田町齋場於1933年竣工，空間主要做葬儀用途，直到1960年代，於十全三路一帶新建殯儀館，田町齋場轉為鼓山第二公有市場使用，留存至今，因台灣其他日治時期的齋場、葬儀堂均已消失，更凸顯田町齋場的保存必要性。
市府為保存活化田町齋場，將爭取中央補助，進行文化資產調查研究與修復，並呼籲產權單位陽信銀行，應正視文化保存的社會期待，和文化局合作傳承在地歷史，尊重原有歷史發展脈絡，求得各方多贏結局。
(中時)
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