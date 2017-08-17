台灣人口新危機 270萬人面臨孤寂老人

「孤寂老人」已成台灣人口老化的新趨勢！(資料照)

台灣是全世界老化最快的國家之一，過去社會各界較多關注失能或失智的長者，忽略「逐步老去但健康」的長者，推估全台約有270萬長者可能有「憂鬱與孤寂」的問題，「孤寂老人」已成台灣人口老化的新趨勢！

「現在是人類歷史上從未見過的快速集體長壽！」台北榮總高齡醫學中心主任陳亮功表示：「人類社會從來沒有這麼老！而東北亞國家的老年人比例最高，以後日本、韓國與台灣的型態會長得一模一樣。」內政部推測2061年之後的台灣老年人是幼年人的4倍。

目前台灣50歲以上人口約有830萬人，而50至74歲是嬰兒潮出生，他們曾是台灣經濟發達的中堅分子，如今他們逐漸離開職場，揮別黃金歲月時，面臨新科技難適應、低成就與社會脫節，成為退休的「辛」生兒。

若以國際研究滿足於生活且不感孤寂的老人不到2／3計算，台灣應有超過270萬長者會有憂鬱與孤寂的問題，陳亮功指出，歐洲國家已有很多「孤寂老人」的調查，台灣也存在著「老人化」的隱憂，而這群「新一代長者」是很特殊的現象。

陳亮功以看診的經驗表示，許多缺乏子女陪伴而自行就醫的長者，除了慢性病之外、常伴隨疲倦、胃口差與反覆就醫等身心症狀。陳亮功說，喪偶、獨居或子女不常探視的老人，會有不常與人往來的習慣，孤單對他們的心理與生活品質會有重大的影響。

這些孤寂老人會促使自己不愛出門活動，造成體能下降，健康受影響，嚴重者也會變為憂鬱症，對外求助較保守，進而有自殺的傾向；陳亮功認為，孤寂老人需要社會關懷，走出幽暗，讓他們有信心活耀在人生的下半場。

智榮基金會將要邀請全台20萬以上的退休「辛」生兒及成年人，透過問卷說出自己對老年生活的期望，智榮基金會創辦人施振榮說，他對這個調查有很多期待，要讓長者的「需求被聽見」。

(中時)