渾身酒氣上派出所問路 酒駕男自投羅網

員警不需要外出值勤臨檢，也可以逮到酒駕民眾！礁溪警分局大福派出所副所長黃正芳昨（16）日晚間在派出所服勤時，突然有民眾身上帶著酒味上前問路，經酒測結果，呼氣酒測值為0.49毫克，警方立即將這名自投羅網的林姓男子依公共危險罪送辦。

家住壯圍鄉的林姓男子，昨日下午在家吃了燒酒雞後要開車到頭城鎮訪友，卻搞不清楚狀況，直接上派出所問路，當時大福派出所由副所長黃正芳值班，兩人雖保持一小段距離，但黃正芳仍聞到林某身上有股濃濃的酒氣味，於是問他喝了什麼酒？

林某回答說，剛剛在家裡有吃燒酒雞，黃正芳於是請林某做酒測，吐氣的酒測值竟高達0.49毫克（每公升），遠超過刑法第185條之3規定：吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，不能安全駕駛並課以刑責的標準，於是以公共危險罪將林某送辦。

警方表示，林某得知要被送辦後還懊惱地說，自己因為身體不好，經常會在家煮燒酒雞來補身體，也以為燒酒雞在烹煮過程中，酒精就會蒸發掉，不會有酒駕的問題，經過此事，以後再也不會在吃過燒酒雞之後開車上路了。

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(中時)