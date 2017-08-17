《時來運轉》運彩報報之足球 德甲仍獨大、西甲雙霸天、義甲大洗牌

拜仁慕尼黑已連贏5季德甲冠軍，新賽季主力陣容沒有太多流失。圖為拜仁球星、荷蘭「小飛俠」羅本。(美聯社資料照)

歐洲五大足球聯賽談過法甲和英超，今天就來聊聊本週最後開踢的其餘三大聯賽。先講結論：德甲依舊是拜仁獨大、西甲皇馬鬥巴薩的局面未被打破、義甲最有可能出現大洗牌。

拜仁慕尼黑已連贏5季德甲冠軍，這在1963-64賽季成立的德甲聯賽是史無前例的，即使算上德甲前身的德國錦標賽，最長的連霸也只有3個賽季，拜仁曾經3次達陣，慕森加柏則在75-77年間成功複製。如今的拜仁整體實力在德甲的統治更勝過往，最近5年拜仁在德甲奪冠的積分，至少領先第2名球隊10分，最多則是12-13賽季的25分，這和德甲一句帶點戲謔的老話仍然吻合：「德甲爭冠球隊只有兩隊，拜仁和其他。」

拜仁新賽季的主力陣容沒有太多流失，主要是送走後衛貝納蒂亞（Medhi Benatia）和巴德斯圖博（Holger Badstuber），以及出租巴西中場道格拉斯科斯塔（Douglas Costa），但從霍芬海姆引進中後場兩名德國國腳蘇勒（Niklas Süle）和魯迪（Sebastian Rudy），又被外界視為「盡收天下兵器」之舉，加上4150萬歐元從里昂買下的法國中場托利索（Corentin Tolisso），買斷右翼好手科曼（Kingsley Coman）的合約，以及從皇馬租借J.羅（James Rodríguez），都讓戰力更上層樓。RB萊比錫挾雄厚資本繼續增兵，也保留上季大部份主力，但首次參戰歐冠，是否遭遇萊切斯特城那樣難以兼顧聯賽的窘境？多特蒙德仍是拜仁最大的競爭對手，走了幾名二線球員也作了適當引援，實力大致能維持，但兩大主力奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）和登貝萊（Ousmane Dembélé）仍面臨挖角，想挑戰拜仁還得加把勁。

巴薩出售內馬後，目前仍在找尋替代人選。(美聯社資料照)

西甲雙霸天近13年包辦了12次冠軍，只有2013-14賽季由馬德里競技異軍突起，這12次冠軍裡巴薩拿下8次（這8季皇馬都是亞軍），皇馬上季由席丹領軍，終於贏回失落4年的聯賽冠軍。今年夏天的轉會窗口，巴薩和皇馬都是少見處於賺錢的狀態，巴薩出售內馬（Neymar）收入2.22億歐元，到目前為止買入4人也只花了8750萬，其中最近完成交易的巴西中場保利尼奧（Paulinho），是以4000萬從廣州恆大買進，葡萄牙右後衛塞梅多（Nélson Semedo）3050萬高於市場行情，但1200萬回購西班牙國腳德烏洛費烏（Gerard Deulofeu）就顯得超值，巴薩目前仍在找尋內馬的替代人選，利物浦的巴西中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）、切爾西的比利時國腳阿扎爾（Eden Hazard）和多特的登貝萊都是目標。皇馬賣了莫拉塔（Álvaro Morata）、丹尼洛（Danilo）和外借J羅進帳超過1億歐元，但在收購方面沒有驚人消息，3000萬收購馬競19歲法國左後衛蒂奧赫南德斯（Theo Hernández），基本上只是馬塞洛（Marcelo）的替補。皇馬以不變應萬變，最近先後在歐洲超級盃和西班牙超級盃戰勝曼聯和巴塞隆納，加上上季的歐冠和世俱盃，天下第一仍當之無愧。

尤文圖斯今年贏得空前義甲6連霸，但新季將群雄並起。（美聯社資料照）

義甲尤文圖斯6連霸，情況似乎和德甲相同，但沉寂多時的米蘭雙雄在中國資金的挹注下，本季都大舉擴軍，尤其是AC米蘭耗資1.89億歐元，引進多達10名球員，包括義大利後衛博努奇（Leonardo Bonucci）、葡萄牙前鋒安德烈席爾瓦（André Silva）、土耳其自由球專家查漢諾格魯（Hakan Calhanoglu）、瑞士左後衛羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）和阿根廷中場比格利亞（Lucas Biglia）等名將，大有重新擦亮AC米蘭金字招牌的雄心壯志。尤文仍保留絕對主力，在轉會市場上有進有出還小賺70萬歐元，但從上週義大利超級盃2：3不敵拉齊歐，是連續6年參加超級盃首次在90分鐘的法定比賽時間內輸球，可見本季的義甲將會再度群雄並起，包括積極擴軍的拿坡里和羅馬，也都有機會終結尤文圖斯的霸業。

(中時電子報)