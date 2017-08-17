就職百日演說 文在寅：朝鮮半島不會再有戰爭

南韓總統文在寅17日在青瓦台召開就職百日記者會上表示，相信朝鮮半島不會再發生戰爭。美國採取何種行動都將會與韓國商議，這一點已與美國總統川普達成共識。

在17日上午的記者會上，文在寅對新政府的施政課題及成果進行介紹並接受現場記者提問，這是文在寅就任總統後首次召開記者會。

對於朝核問題，文在寅表示，完成擁有搭載核彈頭能力的洲際彈道飛彈開發並將其武器化是一條「紅線」，而北韓正在慢慢靠近這條紅線。如果北韓再次發起挑釁，將會面臨無法承受的更高強度製裁。他警告朝鮮，不要再做出危險的賭博行為。

按照慣例，歷屆南韓總統都在就職百日之際召開記者會，不過正因案入獄的前總統朴槿惠以國會未及時通過《政府組織法》修訂案及朝鮮威脅挑釁等為由，未舉行就職百日記者會。

(旺報)