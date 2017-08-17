鮭魚返鄉 台商轉戰餐飲開設椰子雞鍋
中台灣鍋物餐廳再添生力軍，在大陸以生產電腦包聞名的潤耀企業，最近在台中公益路美食商圈，斥資上億元開設「椰林世界跨界鍋物」主打近年風靡香港、東南亞以及大陸深圳等第的椰子雞鍋，業者特別與半天水集團合作，採用該集團椰子水及椰肉入菜。
旅居大陸多年的台商潤耀集團董事長李明修，因自己與家人在一次偶然聚會中嚐到椰子雞的美味後，便經常邀請商界好友到椰子雞餐廳用餐，連其父母都愛上這樣清甜香潤的鍋物，為了滿足父母隨時可以在台灣吃到椰子雞，李明修於是和姐姐一起租地自建開設台灣第一家椰子雞鍋，並在今（17日）正式開幕。
李明修說，椰子雞鍋是香港、深圳等地相當風行的鍋物，以天然椰子水、椰肉為湯底與雞肉搭配出清、香、甜、潤的絕佳風味，沾料特製醬油、金桔、沙薑、朝天椒調味後更是讓人驚豔不已。
為了讓台灣鄉親也能享用平價的椰子雞鍋，在產品研發之初，李明修找上老同學半天水集團的總經理鄭融懋，半天水集團是台灣椰子水、椰子油的龍頭品牌，跨業結合下，半天水特別為椰林世界開發椰子水與果肉，先於泰國做處理後再以真空低溫方式運送到餐廳。
主打跨界鍋物的「椰林世界」，除特有的椰子雞鍋，也還有南島椰奶鍋、檳城叻沙鍋、泰式酸辣鍋以及羅漢蕈菇鍋等南洋鍋物，並以火鍋配土鍋煲飯的套餐方式供應，別具風味。
(中時)
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