百歲人瑞餐廳滋事趕客人 員警護送返家
斗六分局長平派出所月初接獲轄內某餐廳報稱有人瑞在餐廳內滋事，晚間21時拍打餐廳餐桌趕客人說「要休息了！客人都出去！」餐廳員工上前勸阻後，老人離去，所幸未造成餐廳損失不予追究。
長平派出所員警趕抵餐廳時，老人已經離去，1小時後在警方在路上看見一名西裝筆挺老翁杵著拐杖站在路邊，上前查看與之交談，發現他有失智情形不易溝通，員警又帶著老翁在附近社區找家人，所幸遇到認識老翁民眾，立即帶著警方送他回家。
家屬表示，老翁今年剛好100歲，平時晚餐後會自己出去散步，都會在晚上20時左右回家休息，這天卻到22時仍未返家，家人都相當著急，部分人還在外面尋找。
家屬不斷感謝警方及熱心民眾，對餐廳員工及客人深表抱歉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。