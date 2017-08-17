百歲人瑞餐廳滋事趕客人 員警護送返家

斗六分局長平派出所月初接獲轄內某餐廳報稱有人瑞在餐廳內滋事，晚間21時拍打餐廳餐桌趕客人說「要休息了！客人都出去！」餐廳員工上前勸阻後，老人離去，所幸未造成餐廳損失不予追究。

長平派出所員警趕抵餐廳時，老人已經離去，1小時後在警方在路上看見一名西裝筆挺老翁杵著拐杖站在路邊，上前查看與之交談，發現他有失智情形不易溝通，員警又帶著老翁在附近社區找家人，所幸遇到認識老翁民眾，立即帶著警方送他回家。

家屬表示，老翁今年剛好100歲，平時晚餐後會自己出去散步，都會在晚上20時左右回家休息，這天卻到22時仍未返家，家人都相當著急，部分人還在外面尋找。

家屬不斷感謝警方及熱心民眾，對餐廳員工及客人深表抱歉。

(中時)