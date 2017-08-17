世大運賽前治安 南投警方強力執法

為淨化「2017台北世界大學運動會」賽前社會治安，南投縣政府警察局執行內政部警政署規劃專案行動，針對轄內黑道幫派、非法槍械、毒品犯罪、網路簽賭等，從7日到16日進行為期10天的掃蕩，展現打擊犯罪決心，打造安心社會。

過程中，南投警方動員數百名警力，針對毒品人口經常活動場所及青少年經常聚集易滋事之酒店、PUB、KTV及電子遊藝場等治安顧慮場所，執行同步臨檢勤務；另針對重點不法集團執行查緝到案。專案期間計檢肅「治平專案目標」黑幫分子9人到案，查獲網路賭博7件7人、毒品危害防制條例31人(含藥頭1人)、槍砲案1件1人，查扣改造手槍1枝、子彈4顆、一級毒品海洛因7.8公克、二級毒品安非他命45.27公克、混合型毒品17公克及私劣酒1,826公升等違禁物，成果豐碩。

南投縣政府警察局局長邱寬愉表示，「2017台北世界大學運動會」將屆，為確保賽前社會治安平穩，避免重大治安事件，本次專案配合中央規劃執行掃蕩行動，以持續全力掃黑、取締槍械、查緝毒品等複合策略，全方位出擊，展現打擊犯罪之決心，維護政府舉辦國際賽事期間治安，有效提升國際形象。

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(中時)