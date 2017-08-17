彰化146中小學將增保全人力

彰化縣政府舉辦中小學校務會議，宣布7班以上學校要增加1名校園保全人力。（吳敏菁攝）

彰化縣設置電子圍牆後，再投入經費補助各校徵聘校園保全人力。（吳敏菁攝）

彰化縣中小學146所將各應徵1名保全人力，9月1日起上崗。彰化縣建設電子圍籬後，決定再投入校園保全人力，優先在縣屬7班以上設置保全人員各1名，預計9到12月補助各校共2487萬元。

今天彰縣府舉辦中小學校務會議，魏明谷宣布9月開學起，7班以上中小學，將補助各校各徵聘1名保全人力。

彰縣府教育處副處長張雀芬表示，彰化縣分八區，校園保全人力徵聘，由各區召開區內學校討論是採聯合徵才，還是各校自行應聘，目前的補助方案，至少會維持1年以上，視成效再進行調整。

教育處表示，自105年度起，縣府將營養午餐精進方案結餘之款項，用於校園安全計畫，補助中山國小等198校及12所公立幼兒園建置電子圍籬，經費共2952萬元，彰化縣所屬學校設置電子圍籬普及率高達93％，居全國第一。

另外，又補助各校更新設置監視系統、求救鈴、蜂鳴器及感應式照明等設備，經費計1817萬元，此外，亦補助東溪國小等11校圍牆整建工程，經費計新臺幣1231萬元，共6000萬元。

在校園內部，全面更新設置監視系統、求救鈴等設備至校園周界，建置電子圍籬及改善實體圍牆後，為了更人性化、減少死角，再投入校園保全人力，消息傳出已經掀起應徵潮了。

(中時)