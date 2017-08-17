媲美國際！中國航天器定軌精度達釐米級

中國酒泉衛星發射中心吊裝衛星的資料圖。(圖/中新社)

中國酒泉衛星發射中心的研究團隊排成HXMT字母與衛星合照。(圖/中新社)

中國載人飛船、嫦娥探測器及各類衛星，最近在多項關鍵核心技術取得大幅突破！西安衛星遙測中心說，經過了長達50年發展，中國終於在太空船定軌精準度方面，達到釐米級的程度了！因為太空船必須仰賴精密定軌才能夠有效控制，因此這項基礎技術對中國未來的航天發展來說，可謂相當重要，中國衛星的精密定軌技術終於能與國際抗衡。

根據新華社報導，西安衛星遙測中心表示，精密定軌一直是中國航天技術努力的方向，而中國太空船的定軌精準度也從最初的公里級、米級一路進化到現在的釐米級，可以說是完成一個相當重要的里程碑！因為前後必須克服太空船軌道確定、軌道控制、軌道維持等關鍵技術，西安中心說在軌道確定和控制精準度等方面，中國確實到釐米級的程度，地球同步軌道航天器則可以到幾十米的精確度，月球軌道探測器則是到公里級的精確度。已經達到了國際水平！西安中心還說，近地軌道航天器位置的精確度已經可以達

另外在載人飛船、嫦娥探測器和返回式衛星的返回控制計算和落點預報方面，計算的精準度也都可與國際匹敵。西安衛星遙測中心是成立於1967年的現代化航天中心，是中國唯一一個同時處理太空船實時測控和長期管理在軌太空船的遙測中心。

(中時電子報)