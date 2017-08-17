男童獨自街上玩耍 警察叔叔牽手帶回找家人

5歲陳姓男童獨自在馬路玩耍，平鎮警方獲報趕往現場，並將男童帶回與家人團聚。（賴佑維翻攝）

桃園市平鎮區17日上午，年僅的5歲陳姓小男童獨自在平鎮區廣泰路上閒逛，當時正值交通尖峰時刻，有民眾向警方報案。平鎮警分局宋屋派出所員警趕到現場，才發現男童被好心民眾暫時收留，這才協助讓男童與家人團聚。

平鎮警分局宋屋派出所長姚金寶表示，17日上午9時許，設籍楊梅區的5歲陳姓小男童，被路人發現獨自走在車水馬龍的廣泰路上，沒有任何大人陪同，險象環生，民眾見狀後立即報案，但警方到場卻無發現男童蹤影，經找尋後發現小男童已被好心的檳榔攤老闆暫時留置照顧。

(中時)