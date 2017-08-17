世大運》倒數3天－女足備戰久 力拚隊史首面獎牌

中華女足以國家隊陣容為主體出征世大運，希望奪得隊史首面獎牌。（資料照片／李弘斌攝）

臺北世大運足球賽將於18日率先開踢，由日籍教頭柳樂雅幸整軍已久的中華女足，成功徵召旅日好手包欣玄助陣到8強賽，盼突破隊史最佳4強成績，奪下獎牌。

女足比賽從2001年北京世大運才開始舉辦，我國於2003年大邱世大運首次參賽，就拿下第4名佳績，不過隨後5屆4度出征，也僅兩度晉級8強，且都以第8名作收，前年光州世大運則獲第11名。

體委會於2013年改制為體育署後，認為我國女足有機會在國際競爭，隔年起成立木蘭聯賽迄今，希望提升女足競技水準，而此一階段的最終目標，就是要在臺北世大運奪得獎牌，甚至摘金，相當於總結這4年的一次大考。

中華女足隊長余秀菁希望國內女將踢球更有guts。（李弘斌攝）

旅日好手包欣玄（中）與世大運女足隊會合，對日本的熱身賽仍稍顯疲憊。（李弘斌攝）

世大運女足基本上以國家隊為班底，隊長余秀菁領銜鋒線，她今年去對岸北控鳳凰效力，技術、體能都有成長，旅日好手包欣玄則靠台日關係協會會長邱義仁親自出馬，爭取到其日本母隊放行踢世大運到8強賽，也讓攻擊吃下定心丸。

中後場部分，右翼李綉琴、左翼陳燕萍與中後衛組合林雅涵、張愫心，也都是國家隊主力班底，但中場少了王湘惠、詹筆涵，邊後衛少了林凱玲，頂替人選以最終熱身賽0比6負日來看，狀況還不理想，守門員朱芳儀的大腳球也不太穩定。

世大運女足副隊長林雅涵（右）與張愫心（左）就是國家隊的中後衛組合。（李弘斌攝）

以對日本的熱身賽來看，女足原本喊出「奪金」目標，要實現恐怕有些困難。但若包欣玄歸隊之後，全隊的衝刺調整得宜，能夠踢出此前亞洲盃資格賽的狀態與凝聚力，預賽首戰阿根廷實力應該不強，接著對美若能拿下2連勝，踢出氣勢率先晉8，仍有機會挑戰奪牌目標。

世大運女足賽程（輔大足球場）

08/18 (五) 16:00 vs 阿根廷

08/20 (日) 19:30 vs 美國

08/22 (二) 19:30 vs 韓國

(中時電子報)