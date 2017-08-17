供電穩 國發會：明年每戶停電降為17.23分鐘

經濟部施政目標中，預期明年綠能發電達到584萬瓩。（本報資料照片）

行政院今日通過107年度施政計畫。在經濟部施政目標中，預期明年綠能發電累計裝置容量達到584萬瓩，明年每戶停電17.23分鐘。在106年度施政計畫中，年度目標值是綠能發電534萬瓩、每年每戶停電17.24分鐘，僅降了0.01分鐘。

行政院今日通過107年度施政計畫，國發會依循蔡總統治國理念「創新、就業、分配為核心價值」，歸納6大施政方向，分別為產業轉型與創新經濟、公共建設與區域均衡、安心生活與社會公義、政府治理與永續家園、教育文化與多元族群，以及國家安全與對外關係。

其中，受到「815全台大停電」影響，經濟部在確保電力穩定供應上，除了滾動檢討電力策略外，將協助推動「智慧電網總體規劃方案」；在擴大推動綠色能源（水力、風力、太陽光電、生質能發電等）上，明年目標值達到584萬瓩；為改善投資環境，確保電力供應穩定，明年度目標值每戶停電17.23分鐘。

台灣目前綠能發電以「風力發電」及「太陽光電」為重。在105年時，綠能發電佔總裝置容量10.3%，總發電量432.14萬瓩。

(中時電子報)