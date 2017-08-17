評台停電 陸官媒：解放軍還沒動手呢

大陸官媒環球時報17日發表社評，批評台灣15日發生的大停電，文章稱大停電是對民進黨當局走錯了路的警告，連「用愛發電」都敢喊，荒腔走板。民進黨在搞「意識形態執政」，其「台獨」和「反核」兩大選舉神主牌反而把自己給綁架，讓明明有核電能力的台灣，硬生生變成個電荒島，可謂天堂有路不走，地域無門非去。

環球網17日發表社評《「解放軍還沒動手，台灣就斷電了」芻議》一文指出，台灣並不真正缺電，台灣的電荒是民進黨執政無能導致的。民進黨提出到2025年之前實現非核家園的目標，為此原有的三個核電廠機組沒有完全運轉，核四幾近建好卻被封存。民進黨高呼綠色能源，無奈遠水不解近渴，口號能否落實備受懷疑。

文章稱，如今全世界有點規模的發達經濟體都在努力克服對核電的偏見，核電作為清潔能源重新受到越來越多的認可。台灣崇尚的美國及英法等都在用核電，英國還談論讓中國大陸幫著建核電站，日本出了事故，但核電也在繼續用，而台灣卻讓民進黨搞成了一個要完全擺脫核電的奇葩。「連，『用愛發電』都敢喊，完全荒腔走板。民進黨在搞『意識形態執政』，它的台獨和反核兩大選舉『神主牌』把自己給綁架了。」

社評說，大停電是對民進黨當局走錯了路的警告，如果蔡英文無力帶民進黨做執政理念的重大調整，他們就將是被溫水煮的青蛙，文中還引用有人對此次停電的揶揄，「解放軍還沒動手呢，台灣就斷電了」，文章認為此句話背後的寓意很深刻，蔡英文和她的同僚們不要做把頭扎進沙堆裡的鴕鳥。

文章話鋒一轉批評蔡英文的兩岸政策及親美日的戰略，認為蔡政府在戰略上投靠美國，巴結日本，以此作為遠離大陸的籌碼。孰不知，美國與北京的關係比它與中國大陸的關係好多了，日中關係也沒有當下的兩岸關係糟糕。只有兩岸關係好於中美和中日關係時，台灣當局才有可能在被華盛頓和東京當牌打時保持自己的主動和尊嚴，而現在，台當局只能是美日面前的搖尾乞憐者。

(旺報)