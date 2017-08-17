樂高積木巧疊東風風味傳統廟宇和神明
西方的積木，經巧手神奇地變成東方風味的傳統廟宇及神明！彰化市古月民俗館邀請台灣首位樂高認證大師、更是全球僅17位樂高認證大師之的一黃彥智，展出他將樂高結合建築、文化、節慶等元素，創造近百件令人驚豔的作品，每一件作品都是殫精竭慮又耗費時日的心血結晶。
樂高玩家分為「蒐藏型」與「創作型」，而投身樂高積木10年，63年次的中醫師黃彥智，就是屬於創作型的玩家，他跳脫一般市售的模型框架，按照自己的想法、照片、圖像，收集各式各樣的樂高零件，拼組成屬於自己獨創的作品。
黃彥智尤其擅長馬賽克藝術、城市建築、太空等積木設計，近年來，他更以打造具台灣特色的積木作品，做為創作的方向，希望藉由展品，讓大家進一步瞭解台灣文化之美。
這次展出的作品有：彰化地標八卦山大佛、Q版神明公仔、西遊記、小型廟宇；小小兵、雪寶、海綿寶寶等卡通造型；還有，常在科幻電影中出現的太空船、機器人等；以及，蒸汽火車CK124、阿里山小火車等等，共近百件。另外，還有用萬片積木打造的大稻埕慈聖宮，連廟口石獅都栩栩如生，更令人嘖嘖稱奇！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。