樂高積木巧疊東風風味傳統廟宇和神明

黃彥智（右）為萬片積木組裝而成的大稻埕慈聖宮作最後組裝。（吳敏菁攝）

黃彥智(右)為萬片積木組裝而成的大稻埕慈聖宮作最後組裝。（吳敏菁攝）

西方的積木，經巧手神奇地變成東方風味的傳統廟宇及神明！彰化市古月民俗館邀請台灣首位樂高認證大師、更是全球僅17位樂高認證大師之的一黃彥智，展出他將樂高結合建築、文化、節慶等元素，創造近百件令人驚豔的作品，每一件作品都是殫精竭慮又耗費時日的心血結晶。

樂高玩家分為「蒐藏型」與「創作型」，而投身樂高積木10年，63年次的中醫師黃彥智，就是屬於創作型的玩家，他跳脫一般市售的模型框架，按照自己的想法、照片、圖像，收集各式各樣的樂高零件，拼組成屬於自己獨創的作品。

黃彥智尤其擅長馬賽克藝術、城市建築、太空等積木設計，近年來，他更以打造具台灣特色的積木作品，做為創作的方向，希望藉由展品，讓大家進一步瞭解台灣文化之美。

這次展出的作品有：彰化地標八卦山大佛、Q版神明公仔、西遊記、小型廟宇；小小兵、雪寶、海綿寶寶等卡通造型；還有，常在科幻電影中出現的太空船、機器人等；以及，蒸汽火車CK124、阿里山小火車等等，共近百件。另外，還有用萬片積木打造的大稻埕慈聖宮，連廟口石獅都栩栩如生，更令人嘖嘖稱奇！

(中時)