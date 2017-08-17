減少等待時間 桃照管員走入醫院
桃園市政府衛生局為了讓出院病患皆能放心回到家中，改變長期照顧管理中心以往被動做法，由照管專員主動走進醫院，協助申請長期照顧服務，讓更多民眾知道長照社會資源外，也減少民眾申請後需要等待派員的時間，無縫接軌受照顧者所需的長期照顧服務資源。
衛生局長期照護科指出，桃園目前有28名照管專員和6名照管督導，雖然人數仍有不足，但為了減少民眾需要等待長照派員的時間，將主動進入醫院，經醫院出院準備服務協助取得輔具評估報告書後，通知長期照顧管理中心，由照管專員立即到院評估、說明長期照顧服務，協助申請電動床等輔具購買補助，讓長輩在出院前家中就能配置好照護輔具，也讓家人能更省力、安全。
(中時)
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