請2天假休7天 今年中秋可以出國了
今年中秋節較往年晚些，但有行家發現因中秋十分接近國慶日，只要多請10月5號跟6號兩天假，就可以連放一週，今年中秋節出國賞月再也不是難事。
翻開日曆，今年中秋節落在10月4日，7日開始到10日為國慶連假，只要勇敢向主管提出5日跟6日的假單申請，下半年最長的假期即可入手。也有民眾膽子更大，連2日跟3日都請了，等於請四天假就可連放11天。
想要出國過中秋的民眾現在可能要加緊腳步規劃了，一週左右的假期國人仍較偏好東北亞與東南亞，若欲採自助旅行的遊客，目前各大低成本航空飛往日本的機票接近完售，剩餘的機票價格也不漂亮。而若想前往東南亞，旅遊行家建議可考慮以新加坡與馬來西亞。當地華人社區眾多，不僅可過一個異國風味的中秋夜，當地娘惹情調也十分值得親身拜訪。
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(中時)
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