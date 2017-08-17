請2天假休7天 今年中秋可以出國了

10月的時候太陽已經不再那麼惱人，前往星馬過中秋亦是不錯的選擇。（林承彥 攝）

今年中秋節較往年晚些，但有行家發現因中秋十分接近國慶日，只要多請10月5號跟6號兩天假，就可以連放一週，今年中秋節出國賞月再也不是難事。

翻開日曆，今年中秋節落在10月4日，7日開始到10日為國慶連假，只要勇敢向主管提出5日跟6日的假單申請，下半年最長的假期即可入手。也有民眾膽子更大，連2日跟3日都請了，等於請四天假就可連放11天。

想要出國過中秋的民眾現在可能要加緊腳步規劃了，一週左右的假期國人仍較偏好東北亞與東南亞，若欲採自助旅行的遊客，目前各大低成本航空飛往日本的機票接近完售，剩餘的機票價格也不漂亮。而若想前往東南亞，旅遊行家建議可考慮以新加坡與馬來西亞。當地華人社區眾多，不僅可過一個異國風味的中秋夜，當地娘惹情調也十分值得親身拜訪。

若是覺得規劃行程麻煩，就委託專業旅行社安排吧！雄獅旅行社在中秋連假目前還有包含澳洲8日，荷比法8日以及美東、美西的行程，單人團費約在5萬到6萬之間。若是小資一族，則可考慮東南亞如泰國，團費約在2萬至2萬5之間，就能在初秋時節遊泰逛夜市品嚐美食，漫步曼谷時尚都市風光。

(中時)