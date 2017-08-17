世大運》倒數3天－男足不想當爐主 為亞洲盃磨練新血
世大運男足這次遇上教頭病倒、主將傷退等衝擊，希望職業好手陳浩瑋「即刻救援」，能讓全隊拚一口氣，揮別上屆墊底成績。也盼本屆世大運有年輕好手竄出，讓接下來的亞洲盃資格賽，國家隊能有更多可用之兵。
男足因為與國際實力差距較大，直到前年光州世大運，才因我國本屆「全面參賽」的大目標，首次組隊參加男足賽事，結果中華隊雖在預賽拿下1勝，整屆賽事仍以第16名墊底作收。
相較於女足隊幾乎是國家隊班底，世大運男足陣容相對較嫩，除緊急頂替陳昭安的陳浩瑋之外，以攻擊中場林建勛、後衛陳庭揚的國際賽經驗最為豐富，洪子貴近來也成為國家隊的主力左後衛，前鋒李茂則因受傷淡出了一陣子。
其他球員方面，中場林哲宇也有大賽經驗，曾在世界盃資格賽對泰國送出助攻，後衛蘇德財也是國家隊班底，前鋒李祥偉、陳瑞杰都有頂上成年隊的潛力。
整體而言，世大運男足這次經歷不少風波，包括日籍教頭黑田和生心臟病發留日治療、隊長陳昭安傷退，在日本移訓的練習賽成績也不理想，陳浩瑋及時歸隊雖是利多，但磨合時間有限，要晉級8強並不樂觀，就看在地主優勢的加持下，能否避免連莊爐主，也有年輕球員適時竄出，替9月5日亞洲盃資格賽對巴林之戰加分。
世大運男足賽程（輔大足球場）
08/18 (五) 19:30 vs 墨西哥
08/21 (一) 19:30 vs 法國
08/23 (三) 19:30 vs 愛爾蘭
(中時電子報)
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