手機掉落20米深河床 暖警幫撿回

42歲黃姓男子不慎將手機掉落20米深河床，所幸警方協助撿回手機。（賴佑維翻攝）

42歲黃姓男子16日早上從新北市到桃園市復興區旅遊，卻不慎將手機掉落20米深河床中，因為自身經營生意，手機有許多重要的客戶資料，趕緊向大溪分局榮華派出所報案。所長蔡慧龍得知後，趕緊出動協尋，順利幫黃姓男子找到手機。

蔡慧龍表示，到場後評估直接垂降太過危險，因此決定從另一旁河道，步行約30分鐘，終於將黃男找到手機。

(中時)