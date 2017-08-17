可口可樂暢玩VR瘋狂一夏 前進台中草悟道

「可口可樂」獨家推出超刺激夏日VR情境，8月19、20號前進台中草悟道，濤天巨浪、高空獨木橋及殺人鯨攻擊，將讓玩家驚叫連連 。（馮惠宜翻攝）

「可口可樂」科技消暑術再造打卡聖地，在城市也能勁享最潮的夏日時光_！ （馮惠宜翻攝）

為了對抗炎夏，「可口可樂」結合時下最夯的VR科技，本周末8月19日、20日，將快閃台中草悟道，為粉絲推出「暢玩VR瘋狂一夏」體驗活動，用VR科技消暑打造超潮打卡聖地！民眾只要戴上VR眼鏡，就像置身在沙灘一般，更可展開一段冒險刺激的奇幻之旅，挑戰民眾的膽量極限！

「可口可樂」推出最夯的「暢玩VR瘋狂一夏」體驗活動，在炎熱難耐的城市中，只要戴上VR眼鏡，一秒置身夏日海灘！遊戲從熱情奔放的沙灘風光開始，玩家必須為了搶救漂浮在海上的「可口可樂」而度過重重關卡，除了被濤天巨浪捲至懸崖上，最驚險的就是讓人腳底發涼的高空透明獨木橋，同時還需靈巧躲避殺人鯨攻擊，及迎向勝利的「可口可樂」巨瓶等刺激橋段，超刺激逼真的情境，令人心驚膽跳！

完成挑戰後，玩家可下載自己專屬的體驗影片留作紀念，利用專業技術即時合成影像，同時透過子母畫面的呈現，玩家不僅可以重現自己的視角，更可以完整保存真人影像在VR場景中互動的過程，虛實整合的技術，讓「可口可樂」為粉絲提供更豐富、且完整的品牌體驗流程。

除了VR活動中的夏日風光，「可口可樂」更設計超仿真海上漂浮打卡場景，搭配多款夏日小物供粉絲拍照！民眾只要在8月19日、20日於台中草悟廣場體驗「暢玩VR瘋狂一夏」活動，即可參與抽獎、贏得吸睛拍照必備的Coke曲線瓶浮排(水上充氣浮床)，或於活動背板前拍照上傳FB或IG，並寫下#BestSummerCoke，即可免費獲得一份冰涼暢快的「可口可樂」，數量有限，送完為止！

(中時)