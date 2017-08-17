備戰世大運 桃交大架設54台電視牆
2017臺北世大運將在本周六開幕，12日各國選手就已開始進行各項練習賽程，桃園市內有桃園市體育園區（桃園市立體育館、田徑場）、桃園市立游泳池、揚昇高爾夫鄉村俱樂部、銘傳大學桃園校區、國立體育大學（田徑場、射箭場、綜合體育館、游泳池、室內網球場、副田徑場）、長庚大學田徑場、長庚科技大學體育館、中央警察大學警技館、陸軍專科學校體育館等15處練習及競賽場館。
桃園市政府警察局同時負責女子排球、女子足球及男子足球等3項賽事，共27組國家隊伍前導車任務，需前往包含臺灣大學綜合體育館、新竹縣立第二運動場等21處競賽及練習場館，任務範圍橫跨雙北、桃園、新竹縣、市等北部5縣市。
市警局為執行團體賽前導車任務及場館周邊交通疏導工作，特成立交通監控中心，確保維護選手及各場館周邊交通順暢，市警局交通大隊長李建民表示，交通警察大隊成立了交通監控中心，架設最多可同時播放54個畫面的電視牆，透過桃園市政府警察局天羅地網監錄系統及每一部前導車配發的警用M-POLICE行動裝置將即時影像傳回，同時指派專人全面、即時、同步掌握所有前導車、選手巡迴車沿線及場館周邊交通狀況，以因應任何維安或交通壅塞等突發情事，確保所有任務萬無一失。
(中時)
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