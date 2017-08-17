世大運開幕當天　桃園改道看這裡

交大呼籲民眾，世大運開幕當天下午3點至下午5點，請避免行駛林口二北上交流道。（警局提供）

2017臺北世大運將在8月19日本周六開幕，當天下午3點將有240輛遊覽車載送各國參賽選手從選手村出發至台北市立田徑場參加開幕活動，路線將經過林口二北上交流道（龜山區忠義路與龜山一路路口），屆時桃園市政府警察局將針對該路口周邊實施間歇性高強度管制，交通警察大隊長李建民呼籲民眾，當天下午3點至下午5點，請避免行駛林口二北上交流道，可多加利用復興一路、文化一路至林口一交流道，如遇管制也請耐心等候，同時現場也會預置大型拖吊車、小型拖吊車各1部，並指派專責事故處理人員快速排除車禍事故現場，確保交通順暢。

(中時)