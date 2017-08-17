沈榮津今赴大潭、中油視察 明報告林全

行政院長林全今（17）日午間與民進黨立委便當會，經濟部代部長沈榮津也到場，行政院發言人徐國勇轉述，林當場指示沈今下午赴大潭電廠及中油了解相關流程，並於明報告林全。

徐國勇說，林全今午間與立委們的便當會主要討論立法院臨時會議題，原全力衝刺國體法與前瞻二、三讀，但突發815大停電，立委要求增加林全赴立院專案報告，預計周一登場，除報告外也會接受立委的質詢，行政院也期待前瞻基礎建設特別預算案在臨時會中順利二、三讀。

沈榮津則在會中向立委及林全簡單報告，815大停電事發當天大潭電廠的狀況，主要因為工作人員沒有系統自動改為手動，因此關閉管線後系統判定應全數關閉，但管練只剩600公尺的天然氣，反應時間僅10秒，最終引起鍋爐停機連鎖反應，又導致6機組停止運轉。

(工商)