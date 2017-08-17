世大運天氣熱　警充當「小蜜蜂」慰勞同仁

警方維安工作執行徹底。（警方提供）

桃園分局保安民防組長林友銘當起「小蜜蜂」，手推式冰桶慰勞同仁。（警方提供）

2017世界大學運動會期間，桃園部分由桃園警察分局負責桃園體育場等場館安全維護工作，不但場館周邊佈置交管及維安人員，實施人員車輛管制檢查滴水不漏。分局長廖恆裕也體貼同仁，指示保安民防組協助同仁補充水份，由組長林友銘當「小蜜蜂」，將裝滿運動飲料及礦泉水手推式冰桶，每2小時巡迴到各安檢站慰勞同仁辛勞。

(中時)