曾背小三罵名 黃聖依結婚10周年首曬一家四口

黃聖依和楊子在一起時，背負小三罵名多年。（圖／翻攝自黃聖依微博）

黃聖依首曬一家四口全家福照。（圖／翻攝自黃聖依微博）

黃聖依今年1月生下第二胎。（圖／翻攝自黃聖依微博）

黃聖依發文慶祝結婚10周年。（圖／翻攝自黃聖依微博）

因演出周星馳電影《功夫》走紅的大陸女星黃聖依，2007年和富商楊子結婚後，陸續生下2個寶貝兒子，一家四口生活美滿。近年較少出現在螢光幕前的她，今（17日）為了慶祝結婚10周年，首度曬出全家福照，立刻登上熱搜榜第一名。

黃聖依今罕見在微博PO出一家四口的照片，高調慶祝結婚10周年，寫下：「結婚10周年，有過風雨有過彩虹，珍惜眼前，期許未來。拍個照紀念一下，有你們的日子幸福、知足。爸爸媽媽愛你們，寶貝們！」溫馨指數破表。

事實上，黃聖依2005年和楊子爆出交往消息時，就頻被傳她是介入男方婚姻的小三，直到2015年楊子才證實與前妻陶虹早在2004年離婚，並坦言已和黃聖依領證結婚，為女方洗刷多年的小三罵名。如今見到黃聖依親自曬幸福，粉絲也紛紛留言送上祝福。

(中時電子報)