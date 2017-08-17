參訪楊梅警分局 學童直呼長大也想當警察

小小記者營100多名學員17日到楊梅警分局參訪。（賴佑維翻攝）

桃園市小小記者營17日到楊梅警分局參訪，員警們透過解說裝備、讓學員們模擬鑑識採證等，了解警察生活。還有小朋友拿著長槍不放、穿著防彈背心不肯脫下，直說長大也要當警察。

17日約100名學員來到楊梅分局參訪，了解警用裝備、各類械彈及帶領學生參觀拘留室，並由分局技術教官劉智明以較淺顯易懂，生活化的方式，向團員們講解分局內的環境設備以及出勤所用的裝備，使每位都能親自接觸這些裝備，此外也由鑑識巡官蕭雅安讓學童實際體驗「如何透過指紋鑑識讓證據說話」。

(中時)