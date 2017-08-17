《時來運轉》運彩報報之MLB 拚搏外卡票 八強生死鬥

洋基、天使、雙城、皇家正力爭美聯外卡，每場比賽都輸不得。圖為洋基「法官」賈吉。(美聯社資料照)

美國職棒例行賽邁入最終關鍵階段，除了各區冠軍態勢已經逐漸明朗，剩餘球隊要爭奪的，就是兩聯盟外卡前兩席位資格，以求一腳能跨進季後賽門檻邊緣。本週運彩達人就帶您一同追蹤這些努力中的隊伍，跟著他們買勝負，會有較佳的過盤機率！

美聯目前外卡前兩名，由洋基與天使暫居。洋基一度是美東王者，但在勁敵紅襪屢屢進逼之下，已暫時讓出首席。不過由於美東戰情一向緊繃，即使無法取得分區第一，往往戰績在計算外卡資格時，仍優於其他分區球隊一截，洋基目前策略應該且戰且走，以搶得分組第一或外卡資格同時並進。

天使則在八月上旬一波六連勝後，悄悄成為外卡熱門之一。有著豐富季後賽經驗的天使，目前要做的是穩紮穩打鞏固勝場提升勝率，或有機會上演驚奇。再看居次的雙城和皇家，兩支中區球隊應該很難與印地安人一較高下從分區冠軍勝出，但也是目前外卡榜中，剩下唯二勝率突破五成的隊伍，除了冀望別人幫忙拉住洋基、天使的腳步，自己首先需要穩住剩餘場次中該拿下的勝利才是根本。

換到國聯外卡榜一窺究竟：響尾蛇和洛磯山同樣是苦追不上國西一哥道奇的狀態，但今年的國聯西區類似美聯東區，響尾蛇和洛磯山極有可能就是最終外卡戰的對決組合，目前兩隊領先最接近的紅雀4場半勝差，合理推估，兩隊在剩餘賽程中已經不以分區奪冠為目標，而是鎖定一場一場勝利確保能參與外卡戰。

同樣看到國聯外卡榜的第三名之後球隊，應該只剩紅雀與釀酒人還有一線生機，兩隊剛好都隸屬國聯中區，以目前戰績來說，也還有濃厚機會與暫時領先的小熊力拼分組冠軍，所以他們兩隊的態勢會與洋基類似，將以爭取封王及競奪外卡同步努力。

簡而言之，美聯：洋基、天使、雙城、皇家；國聯：響尾蛇、洛磯山、紅雀、釀酒人，這8支球隊是八月中過後，彩迷可以積極鎖定購買不讓分玩法來串關的對象，因為越近尾聲，對這8隊而言是每場比賽都輸不得，絕對力戰到底卯勁求勝！

(中時電子報)