疑借車糾紛 壯男遭2少年打死
嘉義31歲余姓男子疑因借車糾紛，15日晚間開車追逐兩名年約17歲的黃、江姓少年，一路追逐到台南市白河區，結果余男下車後遭兩名少年持鋤頭柄痛毆，滿身是傷的余男不支倒地，兩少年見情況不妙，趕緊將余男送醫，經台中榮總嘉義分院搶救不治，至於兩名少年將人送到醫院後就離開，得知余男不治，黃、江姓少年今16日一早向警方自首，目前案件已由台南市警方偵辦中。
經了解，余男疑似不滿日前借車給郭姓女性友人，卻被黃、江姓等人使用，昨晚9點多由郭女陪同駕車去找黃、江等人理論，雙方在水上鄉一家便利發商店巧遇，隨後展開
飛車追逐，由於余男身材壯碩，兩名少年身材較瘦弱，卻聲稱用鋤頭柄痛毆余男數10才致死，說法令人起疑，警方尚在釐清中。
(中時)
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