女友跳樓亡 男友因說「要去死我陪你」遭起訴

25歲湯姓美髮師結識耿姓男子，因不知耿有女友，成為耿男的小三，她今年元旦假期到耿男住處談判後，清晨搭電梯直上12樓墜樓身亡。台北地檢署查出，耿男在湯女自殺前曾說「要去死我陪你」，事後還刪除他與湯女LINE部分對話紀錄，今天依加工自殺罪嫌起訴耿男。

檢方調查，耿男已有固定交往中的女友，不知情的湯女不小心成為小三，兩人為此多次爭吵。今年元旦，湯女到耿男家談判，清晨7點多，湯女摔落台北市和平東路三段公車站牌停等區，全身多處骨折，當場死亡，未留下遺書。

耿男直到警方找上門才知噩耗，於警詢時透露，女友睡前說了多次「想去死」，他以為只是氣話，一度回說「要去死我陪你」，未料一覺起來女友已跳樓殞命。

耿男表示，當時湯女說了很多「想去死」等情緒性的話語，他認為湯女只是發洩一下，後來兩人喝了點酒，感覺氣氛緩和，還相擁而眠並發生性關係，他清晨聽到女友開關門的聲響，不以為意，仍繼續睡。 由於耿男辯稱他沒有幫助湯女自殺的犯意，檢方認定耿男並未認罪，考量他未能與湯女家屬達成和解，所以將他起訴。

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(中時)