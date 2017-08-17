羅智強道出馬政府跟蔡政府的關鍵差異
0815全台大停電，經濟部長李世光請辭負責，但台電、中油卻無人下台。前總統府副秘書長羅智強認為，民進黨把責任推給「電力系統脆弱」，那馬英九執政八年，這脆弱的電力，為什麼可以維持台灣的供電穩定呢？羅痛批「說一個謊，要再說更多的謊來圓」，直指這是馬政府跟蔡政府的關鍵差異。
大潭電廠6部發電機組同時跳機，造成全台大停電，668萬戶受到影響。不過事件發生後，只有經濟部長李世光請辭，台電、中油董事長依舊沒消息，只有稍早傳出台電總經理劉晟熙請辭，但事後遭否認。
羅智強認為經濟部長的負責是下台，中油董事長的負責是「留下來改革陋習」，真的是官字原來兩個口，朝中有菊好作官。且說到改革陋習，陳金德過去一年多來，做什麼去了？
現在民進黨把責任推給「電力系統脆弱」，那麼馬英九執政八年，這麼脆弱的電力系統，再搭上陳金德口中的「陋習」，為什麼可以維持台灣的供電穩定呢？
直指「說一個謊，要再說更多的謊來源」，民進黨停用核電，備載容量過低，導致讓每一個發電廠過度負擔，沒有容錯餘裕，這才是馬政府跟蔡政府的關鍵差異。
羅智強感概表示「滿朝高官盡菊才，小英只能被菊踩。」有點同情坐困菊城、四面菊歌的蔡英文…。
(中時電子報)
文章來源：羅智強 臉書
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